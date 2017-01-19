В Новосибирск из Сирии прилетели военные специалисты

Задачи на территории Сирии в составе отряда специального назначения были задействованы более ста человек, сообщает агентство ТАСС.



Военнослужащие медицинского отряда специального назначения Центрального военного округа вернулись в Новосибирск. Российские специалисты помогали жителям Сирии, сообщили в четверг,19 января, в пресс-службе Сибирского федерального округа.

«Самолет Ил-76 Военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России, на борту которого находились военнослужащие медицинского отряда спецназначения, совершил перелет с авиабазы Хмеймим и приземлился на аэродром Толмачево в Новосибирске. На летном поле военных медиков с хлебом-солью встретили родные и близкие, представители командования 41-й общевойсковой армии, местных органов власти и ветеранских организаций, а также участники новосибирского регионального отделения «Юнармии», — уточнили в пресс-службе СФО.

Как сообщили в пресс-службе, в Сирии работали отряд спецназначения в составе 100 человек.

Россия начала сокращать военное присутствие в Сирию после вступления в силу 30 декабря прошлого года перемирия, гарантами которого выступают Москва и Анкара. Зону конфликта покинули корабли авианосной ударной группы Северного флота.