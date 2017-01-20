Россияне дарили друг другу на Новый год парфюмерию и бижутерию

На Новый год чаще всего жители страны дарили друг другу парфюмерию, косметику и бижутерию. Об этом сообщили 27% участников опроса ВЦИОМ. 25% респондентов дарили конфеты, спиртные напитки. В топ-5 самых популярных подарков вошли сувениры, о них сообщили 15%, деньги дарили 12%, одежду и обувь 11%.

Сумма средних чеков на празднование за год увеличилась на 17%, с 12,1 тыс. рублей до 14,2 тыс. рублей. На подарки близким и друзьям россияне в среднем потратили 5,3 тыс. рублей, на новогодний стол — 4,8 тыс. рублей, на туристические поездки, елки, рестораны и другое 4,1 тыс. рублей.

На что-нибудь свои деньги потратили 97% участников опроса. Только 3% не потратили деньги на празднование Нового года и каникулы. Довольны праздничной неделей 78% (против 72% в прошлом году), не довольны — 20%.

Некоторое время назад сообщалось, что 88% жителей России планируют совершить потратить деньги на покупки, связанные с Новым годом.