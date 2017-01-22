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Минтранс РФ направил предложение по открытию рейсов в Египет

Главная Общество
Россия
07:59 22 Января 2017
путешествия, самолет, туризм, общество, авиасообщения
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Министр транспорта РФ Максим Соколов направил в правительство результаты проверки безопасности в аэропорту Каира. Регулярные рейсы в Египет скоро могут возобновиться. Об этом сообщило агентство «ФедералПресс». 

«Полагаю, что это вопрос ближайшего недалекого будущего», – передает слова Соколова издание. 

Пока вопрос о возобновлении авиасообщения с туристическими городами Египта не обсуждался. Последний раз безопасность в аэропортах страны проверялась в конце 2016 года. 

Напомним, что авиасообщение между странами было приостановлено по инициативе российской стороны после теракта в ноябре 2015 года на борту самолета А-321 в небе над Синаем. 

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