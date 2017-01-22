Минтранс РФ направил предложение по открытию рейсов в Египет

Министр транспорта РФ Максим Соколов направил в правительство результаты проверки безопасности в аэропорту Каира. Регулярные рейсы в Египет скоро могут возобновиться. Об этом сообщило агентство «ФедералПресс».

«Полагаю, что это вопрос ближайшего недалекого будущего», – передает слова Соколова издание.

Пока вопрос о возобновлении авиасообщения с туристическими городами Египта не обсуждался. Последний раз безопасность в аэропортах страны проверялась в конце 2016 года.

Напомним, что авиасообщение между странами было приостановлено по инициативе российской стороны после теракта в ноябре 2015 года на борту самолета А-321 в небе над Синаем.