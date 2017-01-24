Васильева выступила против школьных уроков сексуального воспитания

Ольга Васильева сообщила, что выступает против введения в школах уроков сексуального воспитания, об этом передает РИА «Новости».

«Я не уверена, что это правильное решение», — уточнила министр образования и науки, отвечая на соответствующий вопрос.

Она высказала мнение, что родители должны сами решать, когда и о чем разговаривать со своим ребенком.

«Любой подход к вопросу о сложнейших нравственных вопросах должен быть не в начальной школе, как это пытается делать демократическая группа сейчас», — считает Ольга Васильева.

Министр также отметила, что когда сама училась в школе, в программе по биологии в 10 классе все эти вопросы были даны «в очень тонкой форме».