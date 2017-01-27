В центре Лондона группа бездомных обосновалась в особняке российского миллиардера

Группа, проникшая в особняк, разместила над входом баннер с надписью «Антиправительство США в изгнании».

Бездомные в центре Лондона заняли особняк российского миллиардера, они обосновались внутри здания, сообщает в своем материале британское издание Daily Mail, опубликованном в пятницу, 27 января.



Издание утверждает, что в особняке обосновались активисты антифашистского движения, над входом они повесили баннер с надписью «Антиправительство США в изгнании». Газета отмечает, что группа находится внутри особняка как минимум три дня.

Daily Mail уточняет, что занятый неизвестными дом в центре Лондона в 2014 году купил российский миллиардер Андрей Гончаренко. По предположению издания, с момента покупки в здании никто не жил. По данным британской газеты, этот особняк — один из четырех домов, приобретенных за последние три года российским миллиардером.



Здание построено в первой половине XIX века. Некоторое время назад в особняке располагался Институт Сервантеса.