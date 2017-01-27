Жители России определились с приемлемым размером пенсии

Большинство жителей России считают, что приемлемый размер пенсии должен составлять от 5 до 30 тысяч рублей, об этом в пятницу, 27 января, сообщает издание «Известия», ссылаясь на результаты опроса, который провел Российский государственный социальный университет.

36,5% участников опроса считают достаточными выплаты в размере 20–30 тысяч рублей, 28,1% — 15-20 тысяч рублей, 11,4% — 10–15 тысяч рублей. Четверть респондентов — 22,7% высказались за выплату пенсии в размере 30 тысяч рублей.

Отмечается, что большинство опрошенных считают приемлемым уровень пенсии, который будет замещать 40 и более процентов получаемой ранее заработной платы. 15% процентов респондентов оценили достаточный размер выплат, исходя из коэффициента замещения менее 30% от зарплаты, уточняет издание.

По данным экспертов, ожидания практически всех жителей России складываются, исходя из текущего среднего размера пенсии. «Люди исходят из этой величины и думают, что хорошо бы прибавили еще немного — и будет достаточно», — говорит ректор РГСУ Наталья Починок.

В понедельник, 23 января, вице-премьер по социальным вопросам Ольга Голодец заявила, что средний размер пенсий в России в 2017 году достигнет 13 620 рублей.



Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что с этого года правительство возвращается к системе индексации пенсий на уровень роста цен. Начиная с 1 февраля, размер пенсий вырастет на 5,4%, с 1 апреля — на 0,4%.

Росстат привел данные, согласно которым средний размер пенсии в ноябре этого года составил 12 428 рублей — 36,4% от размера средней зарплаты. За 12 месяцев в реальном выражении пенсия снизилась на 3,5%.