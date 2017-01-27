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К 2020 году в России создадут единую электронную база преступлений

Главная Общество
Москва
07:20 27 Января 2017
создание, база, прокуратура, полиция
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Единая федеральная база с информацией о зарегистрированных преступлениях будет действовать в России, начиная с 2022 года. Планируется, что база обеспечит независимый мониторинг деятельности правоохранителей, сообщает издание «Ведомости», ссылаясь на начальника управления правовой статистики генеральной прокуратуры Олега Инсарова.

Как уточняют «Ведомости», формирование базы предусмотрено федеральной целевой программой «Создание и внедрение государственной автоматизированной системы правовой статистики».

Формирование рассчитано на 2018-2022 годы, предварительная оценка бюджета составляет от 9,3 млрд до 11 млрд рублей. Сейчас проект находится на согласовании в правительстве.

«Речь идет о появлении в правоохранительных органах (СКР, МВД, МЧС, ФСБ, ФТС, ФСИН) автоматизированных рабочих мест, позволяющих быстро и корректно вводить статистику в общую базу. Предполагается, что сервис будет предусматривать возможность для каждого гражданина подать заявление о преступлении в электронном виде, получить его номер и отслеживать ход дела в режиме онлайн», — сообщает издание.

На сегодняшний день система по-прежнему базируется на устаревших технологиях. Дела заводятся на бумажные карточки, их специалисты заполняют от руки.

«Это должны делать следователи, чего на деле практически никогда не происходит, в результате внесенная в официальные базы данных информация достаточно условна и к тому же легко поддается манипуляциям - заявления граждан под разными предлогами отказываются регистрировать, дела снимают с учета, меняют квалификацию, а раскрытые дела, наоборот, приумножают», — уточнил «Ведомостям» Олег Инсаров.

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