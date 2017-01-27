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В Ростуризме предложил на время хаджа организовать прямые рейсы из Симферополя в Мекку

Главная Общество
Москва
10:02 27 Января 2017
аравия, мусульмане, верующие, саудовская, крым, авиарейсы
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В федеральном агентстве по туризму выступили с предложением организовать прямые авиарейсы из Симферополя в Мекку на время хаджа. Об этом сообщается на сайте ведомства. Предложение озвучил на совещании руководитель федерального агентства Олег Сафонов.

Он считает, что необходимо создать равные возможности для всех российских мусульман вне зависимости от региона проживания.

«В Крыму проживает большое количество граждан, исповедующих ислам. Они не могут вылететь в Саудовскую Аравию с полуострова, а вынуждены сначала ехать в другой регион, что удлиняет их путь и создает дополнительные неудобства», — уточнил глава Ростуризма.

Как отметил глава хадж-миссии России Магомед Гамзаев, в этом году Саудовская Аравия увеличила квоту для российских паломников на 20 процентов — до 20,5 тысячи человек. Олег Сафонов также заявил, что в связи с этим от авиакомпаний будет требоваться еще большая интенсивность полетов.

По данным Гамзаева, основные перевозки будут выполняться из Махачкалы, Магаса, Казани, Грозного, Екатеринбурга и Москвы. Сейчас уже несколько авиакомпаний подтвердили свою готовность запустить чартерные рейсы в Саудовскую Аравию.

Хадж называют одним из пяти столпов ислама. Каждый мусульманин хотя бы раз в жизни должен совершить хадж. Каждый год Саудовская Аравия выдает каждой стране индивидуальные квоты на число паломников. В этом году хадж приходится на 1-4 сентября.

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