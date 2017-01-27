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В Госдуме отменили уголовное преследование за побои в семье

Главная Общество
Москва
12:56 27 Января 2017
насилие, домашнее, госдума, законопроект
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В третьем чтении депутаты Государственной думы приняли законопроект о декриминализации побоев в отношении членов семьи. Об этом сегодня, 27 января, сообщает «Интерфакс».

Теперь за побои членов семьи будут преследовать по административной статье. Повторные действия, которые человек совершит в течение года, будут считаться уголовным преступлением. Уточняется, что побоями признаются действия, причинившие физическую боль, но не приведшие к кратковременному расстройству здоровья и утрате трудоспособности.

Принятый законопроект должен устранить неоднозначные толкования положений Уголовного кодекса.

Некоторое время назад пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что неуместно «отождествлять с семейным насилием какие-то незначительные проявления, что-то гипертрофировать». Она также призвал различать «семейные отношения и рецидивы». Песков также отметил, что создание крепких семей в России должно быть приоритетом.

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