В России заблокировали третий по популярности видеохостинг в мире

Московский городской суд вынес решение о блокировке популярного видеохостинга Dailymotion. Ресурс уличили в нарушении авторских прав. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Иск в отношении владельцев ресурса подали представители телеканала «Пятница». По данным источника, Dailymotion незаконно размещал на своих площадках проекты телеканала («Ревизорро», «Магазинно», «Пацанки» и прочее). «Пятница» потребовала удалить контент в досудебном порядке, однако реакции со стороны видеохостинга не последовало.

В мае 2016 года Мосгорсуд вынес решение о принудительном удалении контента по проекту «Магаззино». Судебное предписание было выполнено, но уже в августе Dailymotion начал активную трансляцию премьерных выпусков реалити-шоу «Пацанки». Представители «Пятницы» потребовали полностью заблокировать видеоресурс.

По словам пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского, сейчас речь идет о «вечном бане» Dailymotion на территории России. В ближайшее время провайдеры начнут блокировку портала.

Французский сервис Dailymotion принадлежит холдингу Vivendi SA. Ресурс является третьим в мире по популярности видеохостингом после YouTube и Vimeo (116 млн уникальных пользователей ежемесячно).

Интересно, что Россия является не первой страной, где заблокирован Dailymotion. В 2011 году аналогичное решение вынесли судебные органы Казахстана, а в 2012 году — Индии. Позже индийские провайдеры открыли доступ к сайту, при этом оставив «в бане» ссылки на пиратский контент.