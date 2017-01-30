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На парковке подмосковного торгового центра VEGAS зарезали подростка

Главная Общество
Москва
05:53 30 Января 2017
общество, происшествия, драка
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Подросток скончался от ножевого ранения в сердце во время драки на парковке в торгово-развлекательном центре на юге Москвы. информацию подтвердили в пресс-службе следственного комитета.

Инцидент произошел вечером в воскресенье в ТЦ VEGAS, расположенном на 24 километре МКАД. По данным следствия, между молодыми людьми возник конфликт.

По данным Life, драка между подростками произошла сначала на одном из этажей торгового центра, затем они спустились на парковку.

«Конфликт перерос в драку, в ходе которой подозреваемый нанес молодому человеку несколько ударов ножом по различным частям тела. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте», — добавили в управлении СКР.

Следственный отдел по городу Видное возбудил уголовное дело в отношении 16-летнего жителя Москвы, подозреваемого в совершении убийства (ч.1 ст.105 УК России).

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