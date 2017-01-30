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Литовский депутат предложил отобрать у России Калининградскую область

Главная Общество
Москва
06:02 30 Января 2017
общество, политика, территория
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Бывший пресс-секретарь президента Литвы, а ныне депутат Сейма Линас Бальсис считает, что Евросоюзу необходимо обсудить вопрос «возвращения» Калининграда в Европу. Об этом господин Бальсис заявил в ходе прошедшей в Вильнюсе дискуссии «Мир в 2017 году».

По мнению парламентария, Калининград не был отдан России навсегда. 

«Было сказано: отдаем под администрацию СССР до тех пор, пока в Европе не будет подписан окончательный мирный договор», — цитирует господина Бальсиса Baltnews.lt.

Депутат считает, что Россия лишилась права на Калининградскую область после «аннексии Крыма».Теперь, по его словам, статус государственной принадлежности земель бывшей Восточной Пруссии требует обсуждения на международном уровне. Линас Бальсис полагает, что возвратом должна заняться Литва или руководство Евросоюза, либо Вильнюс и Брюссель вместе.

Первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров выступил с встречным предложением к литовскому парламентарию. Прежде чем говорить о «возвращении» Калининграда, российский сенатор предложил Литве вернуть РФ Вильнюсский край. Джабаров напомнил Бальсису, что район Вильнюса никогда не принадлежал Литве. До 1917 года этот район был в составе Российской империи, в 1920-1939 годы эти земли принадлежали Польше, а в состав Литовской ССР Вильнюсский район был включен после Второй Мировой войны.

Осенью 2016 г. на экономическом форуме во Владивостоке главный редактор Bloomberg Джон Миклетвэйт, задавая Путину вопрос о территориальных спорах с Японией и Китаем, поинтересовался, не хочет ли Россия «отдать» Калининград. Глава государства ответил, что «если кому-то хочется пересматривать итоги Второй мировой войны, давайте попробуем подискутировать».

«А я вам скажу без всяких шуток. Если кому-то хочется начать пересматривать итоги Второй мировой войны, давайте попробуем подискутировать на эту тему. Но тогда нужно дискутировать не по Калининграду, а в целом по восточным землям Германии, по Львову, который был частью Польши, и так далее, и так далее. Там есть и Венгрия, есть и Румыния. Если кому-то хочется вскрыть этот ящик Пандоры и начать с ним работать, — пожалуйста, флаг в руки, начинайте», — сказал Путин.

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