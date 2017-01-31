США изменили порядок выдачи виз россиянам

Посольство США в России изменило порядок выдачи американских виз российским гражданам. Об этом в понедельник, 30 января, сообщает газета «Известия».

Туристические бизнес-визы в США нельзя будет получить повторно без прохождения личного собеседования в консульстве, если со времени окончания срока действия предыдущего разрешения на въезд прошло более 12 месяцев. Об этом сообщили в пресс-службе американского посольства в РФ.

Такие изменения вступили в силу в связи с указом президента США Дональда Трампа, ужесточающим иммиграционную политику Соединенных Штатов. Политический лидер подписал 27 января документ, который обязывает Госдепартамент США отменить нормы, разрешающие в ряде случаев не проходить собеседование перед получением визы. Ранее если гостевая или туристическая виза в Соединенные Штаты заканчивалась, то при подаче повторного обращения в течение 48 месяцев не обязательно было посещать посольство. Заявитель просто мог выслать паспорт с курьером. Консульский работник сам определял, нужно ли в конкретном случае личное интервью.

Указ также вводит запрет въезда в США гражданам Ирана, Ирака, Сирии, Судана, Ливии, Сомали и Йемена — даже если у них есть вид на жительство в США.

Соглашение об упрощении визового режима между Россией и США было подписано в 2012 году. Документ упрощал выдачу американских виз россиянам, в том числе многократных виз на три года при повторной подаче заявления.