Трамп уволил и.о. генпрокурора США за критику миграционного указа

Президент США Дональд Трамп освободил от должности исполнявшую обязанности генерального прокурора страны Салли Йейтс, которая не поддержала указ главы государства о миграционных ограничениях. Об этом сообщил в своем Twitter пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

«Президент назначил прокурора восточного округа Виргинии Дану Боэнте исполняющим обязанности генерального прокурора»,— заявил представитель администрации президента США.

Йейтс «предала Министерство юстиции, отказываясь обеспечить соблюдение правового порядка, направленного на защиту граждан Соединенных Штатов».

«Госпожа Йейтс является назначенцем администрации Обамы, которая занимает слабую позицию по вопросу о границах и очень слабую позицию по вопросу о нелегальной иммиграции», — отмечается в заявлении.

Йейтс должна была исполнять свои обязанности до момента назначения нового руководителя, однако в понедельник, 30 января, заявила, что отказывается поддерживать указ Трампа об ограничении иммиграции.

На прошлой неделе Трамп издал указ, запрещающий въезд на территорию США гражданам некоторых мусульманских стран на 90 дней. Кроме того, на 120 дней запрещается прием беженцев из этих стран. Это решение вызвало массу критики со стороны политиков и общественных деятелей, а также спровоцировало акции протеста, поддержанные предшественником Трампа Бараком Обамой. Не отказываться от своих принципов миграционной политики президента США призвали в ООН. Кроме того, в его поддержку высказался король Саудовской Аравии, который считает обоснованным запрет на въезд в США беженцев из Сирии.

Фото: golos-ameriki.ru