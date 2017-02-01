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Путин сменил главу управления президента по общественным проектам

Главная Общество
Москва
03:37 1 Февраля 2017
общество, путин, назначение, чиновники
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Владимир Путин назначил начальником управления президента России по общественным проектам Сергея Новикова, сообщает пресс-служба Кремля.

Другим указом Путин освободил от этой должности Павла Зеньковича.

Ранее сообщалось, что Зенькович станет заместителем министра образования и науки России Ольги Васильевой. Васильева работала в управлении администрации президента, которым руководил Зенькович, с 2012 года. Таким образом, ее бывший начальник теперь станет ее заместителем на новом месте работы.

Ольга Васильева стала министром образования в августе 2016 года.

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