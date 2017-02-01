Путин сменил главу управления президента по общественным проектам

Владимир Путин назначил начальником управления президента России по общественным проектам Сергея Новикова, сообщает пресс-служба Кремля.
Другим указом Путин освободил от этой должности Павла Зеньковича.
Ранее сообщалось, что Зенькович станет заместителем министра образования и науки России Ольги Васильевой. Васильева работала в управлении администрации президента, которым руководил Зенькович, с 2012 года. Таким образом, ее бывший начальник теперь станет ее заместителем на новом месте работы.
Ольга Васильева стала министром образования в августе 2016 года.