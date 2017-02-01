Путин сменил главу управления президента по общественным проектам

Россия

Генеральный прокурор Юрий Чайка заявил, что его сыновья «всего добиваются сами», а он «никуда их не пристраивал». Об этом он рассказал в интервью ТАСС. Отвечая на вопрос, не кажется ли ему щекотливой ситуация, когда отец занимает высокий государственный пост, а е...