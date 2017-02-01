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Потанин рассказал Путину об экологической модернизации «Норникеля»

Главная Общество
Москва
04:36 1 Февраля 2017
общество, бизнес, сибирь, промышленность, президент
Автор: Sibnovosti.ru
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Президент РФ Владимир Путин во вторник встретился с главой «Норникеля» Владимиром Потаниным. На встрече обсуждались вопросы, связанные с развитием Норильска, программами в области социального обеспечения. Текст беседы опубликован на сайте Кремля.

«Норникель» планирует увеличить производство руды в 1,5 раза, а объем обогащения — почти в 2 раза.

«У нас стартовала долгосрочная программа развития, рассчитанная до 2023 года. В результате реализации этой программы у нас должен увеличиться объем производства руды в полтора раза, объем обогащения — почти в два раза. И должно произойти очень серьезное омоложение мощностей, мощности в «Норникеле» станут самыми современными и самыми крупными в мире», — рассказал Потанин.

Кроме того, добавил бизнесмен, модернизация позволит решить накопившиеся экологические проблемы: к 2023 году «Норникель» намерен выполнить запланированное снижение на 75% выбросов вредных веществ в атмосферу.

Потанин отметил, что реализация программы потребует около триллиона рублей инвестиций, из которых 250 миллиардов пойдут на мероприятия экологической направленности.

По словам Потанина, особое внимание при реализации программы развития планируется уделить созданию новых рабочих мест, чтобы «процессы модернизации не привели ни к каким осложнениям социального характера». Около 3 тыс. дополнительных рабочих мест создаст «Норильский никель» до 2023 года. Потанин отметил, что в настоящее время средний уровень заработной платы в компании составляет более 90 тыс. рублей.

Он выразил надежду, что все планы будут успешно реализованы «с определенной государственной поддержкой, необходимой в таких больших и масштабных проектах».

Фото: kremlin.ru

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