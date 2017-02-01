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СМИ: в правительстве приняли решение о повышении пенсионного возраста

Главная Общество
Москва
06:48 1 Февраля 2017
общество, происшествия, возраст
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Правительство РФ приняло окончательное решение повысить пенсионный возраст, в настоящее время уже обсуждаются конкретные параметры повышения. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на два источника, близких к правительству.

В федеральном кабмине не определились, каких именно категорий граждан коснется реформа и насколько будет повышен пенсионный возраст.

В качестве вариантов рассматриваются два: выход на пенсию в 60 лет или в 63 года для женщин и до 65 лет — для мужчин. Согласно второму варианту, для всех возраст повысят до 63 лет.

Пока в правительстве также не определились, когда проинформировать общество о реформе. Возможно, о ней объявят в 2018 года после формирования нового состава правительств.

В то же время в пресс-службе Минтруда «Известиям» заявили, что решение относительно повышения пенсионного возраста еще не принято. Это подтвердила пресс-секретарь вице-премьера Ольги Голодец, курирующей социальный блок. В Минтруда напомнили о заявлении главы ведомства Максима Топилина, который в середине января говорил о несвоевременности повышения пенсионного возраста.

В октябре 2016 года министр финансов Антон Силуанов подчеркнул, что в проект федерального бюджета на 2017-2019 годы не включено повышение пенсионного возраста, а также увеличение налоговой нагрузки.

В 2015-м средняя ожидаемая продолжительность жизни мужчин в России составила 66 лет, женщин — 77 лет. Для обоих полов она составляет 71,22 года. При этом мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины — в 55.

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