На купюре 2000 рублей появится космодром Восточный

Совет директоров Банка России принял решение об оформлении банкнот номиналами 200 и 2000 рублей, сообщается на сайте ЦБ РФ.

На банкноте номиналом 200 рублей будут размещены символы Севастополя - изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический, а на банкноте номиналом 2000 рублей появятся символы Дальнего Востока - мост на остров Русский во Владивостоке и космодром "Восточный" в Амурской области.

Новые купюры поступят в обращение в конце 2017 года.

Дальний Восток и Севастополь победили в конкурсе по выбору символов для новых купюр ЦБ, итоги которого были подведены в октябре 2016 года. Однако на тот момент было неизвестно, какой из выбранных регионов попадет на банкноту 200 рублей, а какой на 2000 рублей. На конкурс были выдвинуты более 5000 номинантов - достопримечательностей из 1113 городов России. В лонг-лист конкурса, преодолев порог в 5000 голосов, вошли 76 символов из 49 российских регионов.