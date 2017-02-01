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Депутаты Петербурга потребовали наказать участников акции против передачи Исаакиевского собора РПЦ

Главная Общество
Москва
12:50 1 Февраля 2017
общество, религия, митинг
Автор: Sibnovosti.ru
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Законодательное собрание Санкт-Петербурга попросило руководителей российских силовых ведомств наказать участников акции против передачи Исаакиевского собора РПЦ, сообщает «Интерфакс».

В своем обращении депутаты просят «провести всестороннюю проверку по изложенным фактам и принять меры по наказанию виновных и недопущению подобных действий впредь». Запрос был подготовлен группой депутатов от «Единой России» и ЛДПР. 

Спикер Заксобрания Вячеслав Макаров сравнил митинг на Марсовом поле и пикет внутри собора с действиями Pussy Riot в Храме Христа Спасителя.

«Не вызывает сомнения то, что их действия были спланированы заранее. Цель таких действий — сорвать богослужение, грубо нарушить общественный порядок, оскорбить чувства верующих», — сказал Макаров.

Спикер парламента также митинг затронул «чувства не только жителей Петербурга, но и сотен людей православного мира». По словам Макарова, в акции приняли участие представители ЛГБТ-сообщества, анархисты, пацифисты.

В запросе, который поддержали в общей сложности 39 депутатов, также содержится просьба проверить действия сотрудников музея «Исаакиевский собор», которые якобы «фактически поощряли срыв богослужения».

Депутаты от оппозиции назвали обстоятельства, изложенные в запросе, подтасовкой и попыткой смешать митинг на Марсовом поле, который прошел без нарушений, и акцию в соборе. По словам депутата Бориса Вишневского, единственное, к чему это приведет — «петербургский парламент покроет себя позором». «Ни к какому оскорблению чувств верующих этот митинг отношения не имел», — отметил Б. Вишневский.

Ранее городское правительство не согласовало митинг на Марсовом поле против передачи РПЦ Исаакиевского собора. Акцию было решено провести в формате встречи депутатов городского парламента Алексея Ковалева, Бориса Вишневского и Максима Резника с избирателями. В это же время на Марсовом поле проходил согласованный митинг сторонников передачи собора церкви. Акция на Марсовом поле в субботу собрала около двух тысяч человек с учетом ротации участников.

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