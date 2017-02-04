4 февраля
Россия
59.31
 
€ 63.82
18+
Sibnovosti.ru
федеральные новости
...

Голландия и Норвегия обвинили Россию в кибератаках

Главная Общество
Москва
09:51 4 Февраля 2017
общество, политика, хакеры
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Спецслужбы Норвегии и Нидерландов пожаловались на хакерские атаки из России, пишет «Интерфакс» в пятницу, 3 февраля

Девять ящиков электронной почты сотрудников норвежской службы безопасности атаковали хакеры из группы APT29, предположительно, связанные с российскими спецслужбами. Представитель государственной полиции безопасности Норвегии (PST) Мартин Бернсен сообщил, что «зарубежный партнер» предупредил их о «целевых атаках» на почтовый сервер PST, Рабочую партию Норвегии, военные и правительственные структуры.

Одновременно власти Нидерландов заявили об атаках российских, китайских и иранских хакеров. В последние полгода они сотни раз нападали на сайт правительства страны, заявил руководитель национальной разведки Роб Бертоле.

«Я расцениваю это как угрозу нашей демократии. Опасность состоит в том, что смогут оказать влияние на работу нашего парламента и те решения, которые принимает правительство», — добавил Бертоле. По его словам, российские хакеры, в частности, пытались получить доступ к секретным документам. Кроме того, они нападали на национальные компании.

Обвинения в адрес России в причастности к хакерским атакам в разных странах мира в последние месяцы звучат регулярно. Соответствующие утверждения, в частности, содержались в опубликованной 6 января рассекреченной части доклада, подготовленного ЦРУ, ФБР и АНБ.

На следующий день стало известно, что немецкое Федеральное ведомство по охране конституции считает, что в кибератаке на ОБСЕ в декабре 2016 года имеется след «российских хакеров». По словам главы ведомства Ханса-Георга Маассена, у экспертов есть улики, указывающие на причастность группировки АРТ 28 (другим названием считается Fancy Bears).

Спустя 10 дней, министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал все подобные обвинения «туфтой и враньем». Министр отметил, что многим хочется, «чтобы поскорее были забыты» случаи кибератак со стороны Агентства национальной безопасности США. Среди них он отметил взлом внутренней видеоконференцсвязи ООН, прослушивание президента Франции Франсуа Олланда, канцлера Германии Ангелы Меркель и руководства ЕС.

Общество

Новости Москвы: Тариф на «Платон» в РФ вырастет вдвое с 15 апреля

Тариф на «Платон» в РФ вырастет вдвое с 15 апреля

04.02.2017
Россия

С начала работы системы действует льготный тариф в 1,53 рубля за километр

Новости Москвы: Кремль призвал Александра Лукашенко к спокойствию

Кремль призвал Александра Лукашенко к спокойствию

04.02.2017
Россия

Лукашенко назвал введение пограничной зоны попранием межгосударственных договоров

Новости Москвы: Российских олимпийцев оденет дизайнер футболок «Тополь санкций не боится»

Российских олимпийцев оденет дизайнер футболок «Тополь санкций не боится»

03.02.2017
Россия

Компания ZA Sport дизайнера Анастасии Задориной, известной тем, что она производила футболки с патриотическими лозунгами, будет поставлять экипировку для российских олимпийцев, сообщили в Олимпийском комитете России. Отмечается, что ZA Sport станет генеральным партнером и лицензиатом ОК...

Новости Москвы: Алексей Учитель подаст в Генпрокуратуру заявление против Поклонской

Алексей Учитель подаст в Генпрокуратуру заявление против Поклонской

03.02.2017
Россия

Премьера фильма запланирована на 25 октября 2017 года

Новости Москвы: Депутаты нашли слона и жирафа в квартирах москвичей

Депутаты нашли слона и жирафа в квартирах москвичей

03.02.2017
Россия

Через два месяца депутаты проведут публичные слушания законопроекта

Новости Москвы: В Госдуме предлагают согласовывать уличную активность депутатов

В Госдуме предлагают согласовывать уличную активность депутатов

03.02.2017
Россия

Поправки в закон о митингах предполагают введение особого порядка уведомления о таких встречах

Новости Москвы: Суд оставил Алексея Навального под подпиской о невыезде

Суд оставил Алексея Навального под подпиской о невыезде

02.02.2017
Россия

Подсудимые заверили суд, что не собираются пропускать заседания

Новости Москвы: Опубликован рейтинг самых дорогих и влиятельных брендов мира

Опубликован рейтинг самых дорогих и влиятельных брендов мира

02.02.2017
Россия

Среди европейских компаний наивысшее место занимает BMW

Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.