Голландия и Норвегия обвинили Россию в кибератаках

Спецслужбы Норвегии и Нидерландов пожаловались на хакерские атаки из России, пишет «Интерфакс» в пятницу, 3 февраля

Девять ящиков электронной почты сотрудников норвежской службы безопасности атаковали хакеры из группы APT29, предположительно, связанные с российскими спецслужбами. Представитель государственной полиции безопасности Норвегии (PST) Мартин Бернсен сообщил, что «зарубежный партнер» предупредил их о «целевых атаках» на почтовый сервер PST, Рабочую партию Норвегии, военные и правительственные структуры.

Одновременно власти Нидерландов заявили об атаках российских, китайских и иранских хакеров. В последние полгода они сотни раз нападали на сайт правительства страны, заявил руководитель национальной разведки Роб Бертоле.

«Я расцениваю это как угрозу нашей демократии. Опасность состоит в том, что смогут оказать влияние на работу нашего парламента и те решения, которые принимает правительство», — добавил Бертоле. По его словам, российские хакеры, в частности, пытались получить доступ к секретным документам. Кроме того, они нападали на национальные компании.

Обвинения в адрес России в причастности к хакерским атакам в разных странах мира в последние месяцы звучат регулярно. Соответствующие утверждения, в частности, содержались в опубликованной 6 января рассекреченной части доклада, подготовленного ЦРУ, ФБР и АНБ.

На следующий день стало известно, что немецкое Федеральное ведомство по охране конституции считает, что в кибератаке на ОБСЕ в декабре 2016 года имеется след «российских хакеров». По словам главы ведомства Ханса-Георга Маассена, у экспертов есть улики, указывающие на причастность группировки АРТ 28 (другим названием считается Fancy Bears).

Спустя 10 дней, министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал все подобные обвинения «туфтой и враньем». Министр отметил, что многим хочется, «чтобы поскорее были забыты» случаи кибератак со стороны Агентства национальной безопасности США. Среди них он отметил взлом внутренней видеоконференцсвязи ООН, прослушивание президента Франции Франсуа Олланда, канцлера Германии Ангелы Меркель и руководства ЕС.