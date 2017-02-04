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Кремль призвал Александра Лукашенко к спокойствию

Главная Общество
Москва
10:01 4 Февраля 2017
общество, происшествия, белоруссия, политика
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Спорные хозяйственно-экономические и коммерческие вопросы, которые возникают в отношениях России и Белоруссии, «должны решаться в спокойной манере, путем деловых переговоров». Так в пресс-службе Кремля прокомментировали заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко, передает «Интерфакс».

«Мы рассчитываем, что тот набор разногласий экономических, который в настоящий момент фигурирует на нашей повестке дня, будет урегулирован в ходе таких переговоров», — подчеркнули в Кремле.

В пресс-службе президента РФ отметили, что «российская сторона оказывала и продолжает оказывать масштабную экономическую, политическую и иную помощь Белоруссии, исходя из особого союзнического характера наших отношений». Кроме того, в Москве считают приоритетным продолжение интеграционных процессов с Минском.

«По состоянию на сегодня всего нашим белорусским партнерам выделено свыше $6 млрд кредитов по различным траншам. Эта кредитная нагрузка как раз легла дополнительным бременем на бюджет РФ», — указали в пресс-службе.

Что касается пограничной зоны, которую Россия решила обустроить в Брянской, Смоленской и Псковской областях на границе с Белоруссией, в Кремле обратили внимание Лукашенко на то, что речь идет не о введении пограничного режима, и никаких последствий для граждан РФ и Белоруссии от действий российской стороны «нет и быть не может».

Ранее 3 февраля Лукашенко в ходе ежегодной конференции с представителями СМИ и общественности назвал введение пограничной зоны на границе с Белоруссией попранием межгосударственных договоров, в том числе по границам. Он также заявил, что отношения двух стран переживают кризис, в том числе из-за того, что в российском руководстве есть «определенные силы», чьи действия расходятся с мнением и решениями президента РФ Владимира Путина.

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