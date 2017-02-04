Тариф на «Платон» в РФ вырастет вдвое с 15 апреля

Плата за проезд большегрузных автомобилей по федеральным трассам, которая собирается с помощью системы «Платон», вырастет вдвое с 15 апреля, сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов.

С начала работы системы действует льготный тариф в 1,53 рубля за километр. С 15 апреля проезд будет стоить 3,06 рубля за километр. Индексация тарифа по инфляции в пределах 2017 и первой половины 2018 года производиться не будет, уточнил министр.

Система «Платон» заработала в ноябре 2015 года. Оператор системы — компания «РТ-Инвест Транспортные системы» — наполовину принадлежит Игорю Ротенбергу, сыну друга президента Владимира Путина Аркадия Ротенберга. Введение платы за проезд по федеральным трассам спровоцировало акции протестов водителей-дальнобойщиков.

Изначально правительство собиралось назначить тариф в 3,73 рубля за километр; за несколько дней до запуска было решено ввести льготный тариф в 1,53 рубля, а с 1 марта 2016-го увеличить его до 3,06 рубля. Впоследствии отмена льготного тарифа неоднократно откладывалась.