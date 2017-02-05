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Латвия возвела стену длиной в 23 км на границе с Россией

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Москва
05:36 5 Февраля 2017
общество, европа, безопасность
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Латвия установила забор на границе с Россией длиной в 23 км. Об этом сообщила пресс-секретарь Государственной пограничной службы Латвии Евгения Позняк, передает издание Delfi.

Строительство забора началось в 2015 году и планируется завершить в 2019 году, рассказала она. По ее словам, в 2017 выделено €6,3 млн, которые пойдут на строительство 60 км забора.

По информации издания, минимальная высота забора составит 2,7 м.

В декабре 2016 года кабинет министров Латвии передал во владение министерству обороны участок земли в Алуксненском крае, где планируется построить укрепления для защиты восточных границ республики. Отмечалось, что участок площадью 1,68 гектара находится в Педедзской волости, которая граничит с Россией. Также в указанном районе расположены Пехотная школа Национальных вооруженных сил и учебная база Lāčusils («Медвежий бор»).

В марте сообщалось, что на латвийско-российской границе построены первые три километра забора. Участок заграждения высотой 2,7 метра возведен на территории Лудзенского управления погранохраны. Данный район граничит с Псковской областью России и Витебской областью Белоруссии.

Общая протяженность российско-латвийской границы составляет около 270 километров, из них забором будут оборудованы 193 километра — это те участки, где нет естественных препятствий. Ожидается, что ограждение будет чередоваться с камерами видеонаблюдения и сенсорными системами. Работы по строительству планируется завершить до 2019 года, а само заграждение обойдется бюджету страны в 17 миллионов евро.

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