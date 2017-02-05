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Роспотребнадзор согласовал закон о блокировке интернет-магазинов

Главная Общество
Москва
05:41 5 Февраля 2017
общество, происшествия, роспотребнадзор, магазины
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Роспотребнадзор согласовал с российскими властями законопроект о недобросовестных интернет-магазинах, рассказала телеканалу НТВ глава ведомства Анна Попова.

Попова добавила, что в законе говорится об ответственности и самих продавцов, и агрегаторов, которые предоставляют им площадки, но подробностей не привела.

В 2015 году сообщалось, что Роспотребнадзор согласовал с бизнесом законопроект об ответственности агрегаторов предложений интернет-магазинов перед покупателями, пострадавшими от заведомо недостоверной информации о товаре. Начать регулировать работу агрегаторов попросили сами интернет-магазины в 2014 году. Агрегаторами можно назвать, например, «Яндекс.Маркет», Wikimart, «Товары@Mail.ru», Price.ru и eBay. В частности, весной 2014 года президент «М.Видео» Александр Тынкован обвинил «Яндекс.Маркет» в продаже контрафакта.

Согласно тому законопроекту, агрегаторы не будут нести обязанности и ответственность продавца, то есть покупатель должен будет предъявлять претензии о качестве товара продавцу. Однако если агрегатор опубликует заведомо недостоверную информацию о товаре, услуге или продавце, покупатель будет вправе потребовать с агрегатора возмещение ущерба. Агрегатор также будет обязан опубликовать справочную информацию о продавце или ссылку на его сайт, на котором размещена эта информация. В случае нарушений агрегатор могут временно заблокировать.

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