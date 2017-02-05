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Spiegel поместил на обложку карикатурного Трампа с ножом

Главная Общество
Москва
06:03 5 Февраля 2017
общество, политика, Трамп, сша
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Влиятельный немецкий журнал Der Spiegel изобразил на обложке своего нового номера Дональда Трампа, «обезглавившего» статую Свободы. Автор иллюстрации пояснил, что это «обезглавливание демократии». Выход журнала моментально вызвал мировой скандал.

Трамп на обложке нарисован как схематичный герой комикса. В правой руке он держит отрубленную голову знаменитой статуи, истекающую кровью. Левая рука сжимает рукоятку кухонного ножа. Надпись внизу обложки гласит «America First» («Америка прежде всего»).

Редактор Spiegel Клаус Бринкбаумер пояснил в колонке, что Трамп предпринял попытку государственного переворота сверху с целью установления «нелиберальной демократии».

Обозреватель газеты Die Welt Клемент Вергин подверг критике данную карикатуру и опубликовал материал под названием «Обложка Der Spiegel обесценивает журналистику». «Расчет понятен — обложка призвана шокировать общественность и принести как можно больше популярности Der Spiegel», — говорится в статье.

Как отмечает Washington Post, автором изображения выступил Эдель Родригес. Как уточняет издание, он приехал в США с Кубы в 1980 году как политический беженец и вместе с другими беженцами и иммигрантами возмущен новым указом Трампа, ужесточившим миграционную политику Штатов. Эдель Родригес не скрывает, что намекал при создании обложки на ИГ (организация запрещена в РФ),  так как считает Трампа таким же экстремистом, как исламские террористы.

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