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Русской православной церкви на 49 лет отдали Сампсониевский собор в Петербурге

Главная Общество
Москва
08:21 6 Февраля 2017
общество, церковь, рпц
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Сампсониевский собор в Петербурге, где более 30 лет располагался музей, перешел в безвозмездное пользование Русской православной церкви, сообщает «Фонтанка» в воскресенье, 5 февраля

Во время официальной церемонии директор музея «Исаакиевский собор» Николай Буров передал архимандриту Серафиму (Шкредю) ключи от храма. Кроме собора XVIII века во владения РПЦ вошли колокольня, часовня и Юбилейный домик. Собор передали в ведение церкви до 2066 года.

Николай Буров рассказал, что в Сампсониевском соборе останутся некоторые экспонаты музея, за которыми нужно следить, в том числе 250-летний колокол весом 7,5 тонны. Архимандрит Серафим Шкредь в свою очередь сообщил, что церковь установила датчики температуры и влажности, а также договорилась с туристическими компаниями об экскурсиях в собор.

На церемонии отсутствовали митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий и другие высшие чины митрополии. По информации «Фонтанки», они не пришли из-за «натянутых отношений» с руководством музея «Исаакиевский собор».

Сампсониевский собор стал вторым храмом из комплекса четырех соборов, входивших в состав музея «Исаакиевский собор», которые перешли во владение РПЦ. В 2016 году церковь получила Смольный собор. В начале 2017 года стало известно, что в ведение церкви также отдадут Исаакиевский собор.

Сампсониевский собор расположен на Выборгской стороне Петербурга. В 1709 году Церковь в честь святого Сампсона Странноприимца заложил император Петр I — в честь победы над шведами под Полтавой. К 200-летию Полтавской битвы церковь получила статус собора. В советское время здесь находился магазин готового платья. В 1984 году собор передали музею «Исаакиевский собор».

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