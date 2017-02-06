Большинство россиян высказались против отмены закона «Димы Яковлева»

По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), жители России по-прежнему считают необходимым запрет на усыновление российских детей гражданами США. Об этом сообщает TACС.

Закон, названный в память о ребенке из РФ, который погиб в приемной семье в США, был принят после нескольких резонансных случаев жестокого обращения американских усыновителей с приемными детьми из России, после которых виновные остались безнаказанными. Закон Димы Яковлева запрещает усыновление российских детей гражданами США.

В ходе всероссийского опроса ВЦИОМ было выяснено, что 71% опрошенных респондентов в целом одобряют закон, при этом доля противников запрета достигла максимума за все годы измерений — 25% (20% в 2014 году, 14% в январе 2015 года).

Что касается ситуации с усыновлением в России, то доля респондентов, допускающих усыновление ребенка, составила 30% (21% в 2015 году). Только 2% опрошенных россиян сообщили о том, что уже являются приемными родителями. Вместе с тем, отмечается рост числа усыновителей в окружении респондентов: если в октябре 2015 году о наличии таких знакомых говорили 26% россиян, то в начале 2017 года - уже больше трети (35%).

Опрос проведен 28−29 января 2017 года. Метод опроса — телефонное интервью объемом 1200 респондентов.

