В Хомс отправили гумконвой из 41 машины

Организация объединенных наций, Международный комитет Красного Креста, Сирийский арабский Красный полумесяц направлен в населенный пункт сирийской провинции Хомс гуманитарный конвой, состоящий из 41 автомобиля. Об этом сообщается в гуманитарном бюллетене российского Центра по примирению в Сирии во вторник, 7 февраля.

«В населенный пункт Телль-Биса провинции Хомс направлен гуманитарный конвой ООН, Международного комитета Красного Креста, Сирийского арабского Красного полумесяца в составе 41 автомобиля», — цитирует официальное сообщение РИА «Новости».

Также сообщается, что российские самолеты с использованием парашютных платформ в район города Дейр-зз-Зор доставили 20,7 тонны продуктов питания, которые получили сирийские власти по линии ООН.

Некоторое время назад официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что минобороны призывает международные организации и другие страны оказать помощь жителям Сирии.

Отмечается, что международные гуманитарные организации так и не оказывают реальную помощь мирному населению Алеппо через месяц после его освобождения.