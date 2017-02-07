Путешественник Федор Конюхов совершил успешный старт рекордного полета на аэростате

Аэростатом управляет российский путешественник Федор Конюхов, сегодня, 7 февраля, он успешно стартовал с рыбинского аэродрома Южный в Ярославской области. Об «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе администрации Рыбинска.

Из-за погоды свой старт путешественник откладывал несколько раз. Сейчас под Рыбинском установилась ясная и морозная погода, такие условия должны сопутствовать успешному полету.

Собеседник агентства сообщил,что шар взмыл в небо на час с лишним позднее запланированного, примерно в 9:30.

«Несмотря на очень морозную погоду (сегодня в Рыбинске около минут 30 градусов), на месте работают около 100 журналистов, посмотреть на незабываемое зрелище приехали примерно 300 человек», — рассказал собеседник.

Российский путешественник совершает полет с иконой святого Федора Ушакова. Накануне ее Конюхову подарил епископ Рыбинский и Даниловский Вениамин.

Федор Конюхов вместе с напарником Иваном Меняйло планируют побить мировой рекорд по продолжительности беспосадочного полета на тепловом аэростате. Чтобы стать рекордсменами, нужно пробыть в воздухе около 52 часов.

«Пока невозможно сказать, где финиширует экспедиция. По предварительным расчетам, воздушный шар может приземлиться в Тамбовской области. Все время пока аэростат будет находиться в воздухе, по земле за ним будет следовать группа сопровождения», — рассказал собеседник агентства.