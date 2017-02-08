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В Киеве пока не буду продавать билеты на «Евровидение-2017»

Главная Общество
Москва
04:44 8 Февраля 2017
киев, евровидение, билеты
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Реализация билетов на международный песенный конкурс «Евровидение-2017», который пройдет в Киеве, временно откладывается, сообщает РИА «Новости». Тем не менее организаторы проекта надеются, что билеты будут продаваться в феврале. Об этом 6 февраля было опубликовано на сайте соорганизатора песенного конкурса, украинского телеканала «Первый национальный».

Некоторое время назад киевская администрация сообщила, что билеты на «Евровидение-2017» будут доступны в продаже уже этой неделе.

«Организаторы «Евровидения» с таким решением не согласны. Вопрос обещают решить быстро и уверяют: в этом месяце зрители смогут приобрести билеты», — сказано в сообщении.

Как уточняет РИА «Новости», результаты тендера на услуги по продаже билетов требует отменить Антимонопольный комитет.

Украине перешло право принимать «Евровидение-2017» после того, как в Стокгольме победила певица Джамалы с песней «1944».

Оргкомитет страны принял решение проводить «Евровидение» в Киеве. Финал проекта пройдет 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая. Украина уже принимала «Евровидение» в 2005 году. Тогда годом ранее в Стамбуле победила певица Руслана с песней «Дикие танцы».

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