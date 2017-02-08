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По Средиземному морю в Европу с начала года прибыли 11 тысяч мигрантов

Главная Общество
Москва
05:17 8 Февраля 2017
организация, беженцы, мигранты, европа, море
Автор: Sibnovosti.ru
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С первого января по пятое февраля в Европу прибыли 11 тысяч мигрантов и беженцев. Они попали на территорию континента по Средиземному морю. Об этом сообщается в пресс-релизе Международной организации миграции.

Организация зафиксировала прибытие 11,010 беженцев и мигрантов, большая часть которых— 85% — высадилась в Италии, остальные — в Греции. Также специалисты МОМ уточнили, за те же 35 дней прошлого года в Европу по Средиземному морю прибыли 74,8 тысячи мигрантов.

В международной организации уточнили, что за этот период скончались 255 беженцев и мигрантов в пути.

Некоторое время назад сообщалось, что ЕС поддержал соглашение по борьбе с нелегальной миграции между Италией и Ливией.

Фото © AP Photo/ Santi Palacios

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