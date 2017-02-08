8 февраля
Россия
59.51
 
€ 63.45
18+
Sibnovosti.ru
федеральные новости
...

В России в течение четырех лет фиксируют прирост населения

Главная Общество
Москва
13:19 8 Февраля 2017
школа, дети, рождение, население, россия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Российский вице-премьер уточнила, что в стране в течение четырех лет фиксируют рост рождаемости, об этом сообщает агентство «Интерфакс».

В среду, 8 февраля, во время выступления в Государственной думе Ольга Голодец заявила, что «нам четвертый год удается достигнуть положительного результата. Данные Росстата, которые мы только что получили, буквально на днях, свидетельствуют о том, что в РФ четвертый год подряд зафиксирован положительный прирост населения. Он составляет 5400 человек».

По ее данным, это небольшой прирост, и «позиции здесь наши очень сложные».

Вице-премьер уточнила, что из-за роста населения образуется дефицит мест в школах России.

«Дефицит, который мы сегодня испытываем, оценивается в 6 млн ученических мест. Сюда входят ветхие школы, аварийные школы, входит географическое распределение мест - когда у нас есть школа, но она находится в удаленном поселке», — отмечает политик.

По ее словам, дефицит мест в школах является «серьезной проблемой», так как в силу демографии число школьников, особенно число первоклассников, будет расти.

Как отмечает Голодец, 2014 году в России было 13 млн школьников, а к 2020 году эта цифра достигнет 19 млн. В этом учебном году в первые классы пошло на 145 тысяч детей больше, чем в прошлом,отметила она.

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте

Общество

Новости Москвы: По Средиземному морю в Европу с начала года прибыли 11 тысяч мигрантов

По Средиземному морю в Европу с начала года прибыли 11 тысяч мигрантов

08.02.2017
Россия

Данные приводит Международная организация миграции

Новости Москвы: В Киеве пока не буду продавать билеты на «Евровидение-2017»

В Киеве пока не буду продавать билеты на «Евровидение-2017»

08.02.2017
Россия

Организаторы планируют, что билеты начнут продавать в феврале

Новости Москвы: Путешественник Федор Конюхов совершил успешный старт рекордного полета на аэростате

Путешественник Федор Конюхов совершил успешный старт рекордного полета на аэростате

07.02.2017
Россия

Самый большой в мире тепловой аэростат стартовал с рыбинского аэродрома Южный

Новости Москвы: В Хомс отправили гумконвой из 41 машины

В Хомс отправили гумконвой из 41 машины

07.02.2017
Россия

В населенные пункты провинции гуманитарную помощь отправили ООН и МККК

Новости Москвы: Большинство россиян высказались против отмены закона «Димы Яковлева»

Большинство россиян высказались против отмены закона «Димы Яковлева»

06.02.2017
Россия

который запрещает усыновление американцами российских детей

Новости Москвы: Русской православной церкви на 49 лет отдали Сампсониевский собор в Петербурге

Русской православной церкви на 49 лет отдали Сампсониевский собор в Петербурге

06.02.2017
Россия

Сампсониевский собор в Петербурге, где более 30 лет располагался музей, перешел в безвозмездное пользование Русской православной церкви, сообщает «Фонтанка» в воскресенье, 5 февраля Во время официальной церемонии директор музея «Исаакиевский собор» Николай Буров ...

Новости Москвы: Spiegel поместил на обложку карикатурного Трампа с ножом

Spiegel поместил на обложку карикатурного Трампа с ножом

05.02.2017
Россия

Автор иллюстрации пояснил, что это «обезглавливание демократии»

Новости Москвы: Роспотребнадзор согласовал закон о блокировке интернет-магазинов

Роспотребнадзор согласовал закон о блокировке интернет-магазинов

05.02.2017
Россия

В законе говорится об ответственности и самих продавцов, и агрегаторов

Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.