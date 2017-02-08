В России в течение четырех лет фиксируют прирост населения

Российский вице-премьер уточнила, что в стране в течение четырех лет фиксируют рост рождаемости, об этом сообщает агентство «Интерфакс».

В среду, 8 февраля, во время выступления в Государственной думе Ольга Голодец заявила, что «нам четвертый год удается достигнуть положительного результата. Данные Росстата, которые мы только что получили, буквально на днях, свидетельствуют о том, что в РФ четвертый год подряд зафиксирован положительный прирост населения. Он составляет 5400 человек».

По ее данным, это небольшой прирост, и «позиции здесь наши очень сложные».

Вице-премьер уточнила, что из-за роста населения образуется дефицит мест в школах России.

«Дефицит, который мы сегодня испытываем, оценивается в 6 млн ученических мест. Сюда входят ветхие школы, аварийные школы, входит географическое распределение мест - когда у нас есть школа, но она находится в удаленном поселке», — отмечает политик.

По ее словам, дефицит мест в школах является «серьезной проблемой», так как в силу демографии число школьников, особенно число первоклассников, будет расти.

Как отмечает Голодец, 2014 году в России было 13 млн школьников, а к 2020 году эта цифра достигнет 19 млн. В этом учебном году в первые классы пошло на 145 тысяч детей больше, чем в прошлом,отметила она.