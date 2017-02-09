Версия журнала Charlie Hebdo в Германии опубликовала на обложке Меркель с отрубленной головой в руках

Charlie Hebdo в Германии выйдет в свет с изображением на обложке немецкого канцлера Ангелы Меркель, которая держит в руках отрубленную голову второго кандидата на предстоящих выборах в Бундестаг Мартина Шульца, сообщает агентство ТАСС.

Также на обложке в другой руке у Меркель зажат нож. Рядом помещена миниатюра обложки журнала Der Spiegel. На ней ранее был изображен президент США Дональд Трамп с головой статуи Свободы в руке. Справа размещена надпись: «Читатели Spiegel вне себя». Немецкое издание Bild со ссылкой на данные редакцию немецкой версии Charlie Hebdo, сообщили, что такая цитата была «жестом уважения к коллегам в Гамбурге».

Немецкий еженедельный журнал Der Spiegel вышел с карикатурой на нового главу Белого дома на обложке 4 февраля. Через некоторое время обозреватель газеты Die Welt Клемент Вергин раскритиковал карикатуру и опубликовал материал под названием «Обложка Spiegel обесценивает журналистику».



Фото © Reuters