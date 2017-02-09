В Москве Владимир Кара-Мурза-младший вышел из комы

Владимир Кара-Мурза-младший вышел из состояния комы, сообщает адвокат журналиста и федерального координатора «Открытой России» Вадим Прохоров.

!Он вышел из комы и начал общаться с супругой. Правда, пока он не может говорить, но вполне сознательно общается морганием глаз», — уточнил Прохоров агентству «Интерфакс».

Отмечается, что у пациента Первой Градской больницы в Москве полностью восстановилась работа сердца. У него отключили гемодиализ, временно его отключают от аппарата искусственной вентиляции легких, уточнил адвокат Кара-Мурзы-младшего.

7 мая 2015 года Владимира Кара-Мурзу-младшего госпитализировали в Первую Градскую больницу. Его адвокат утверждал, что все признаки говорили об отравлении. В январе прошлого года Кара-Мурза-младший обратился в СКР с просьбой провести комплексную токсикологическую экспертизу в рамках доследственной проверки по заявлению о его намеренном отравлении. Тогда уголовное дело не возбуждали.