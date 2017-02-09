Скончался известный советский футболист Виктор Чанов‍

Не стало известного советского футбольного вратаря Виктора Чанова. Родной брат тренера голкиперов тульского «Арсенала» Вячеслава Чанова ушел из жизни в возрасте 57 лет. Об этом сообщает агентство «Р-Спорт», ссылаясь на украинское издание gordonua.com.

О кончине трехкратного чемпиона СССР сообщили родные Виктора Чанова. Спортсмен скончался накануне вечером, 8 февраля. Что стало причиной смерти футболиста, не сообщается.

Виктор Чанов выступал за донецкий «Шахтер» с 1978 по 1981 годы, за киевское «Динамо» с 1982 по 1990 годы, за израильские клубы «Маккаби» из Хайфы — 1990-1993 и «Бней Иегуду» — 1993-1994.

Также известный советский вратарь выступал в 21 матче за сборную СССР. Среди них финальная часть чемпионата мира—1986 и чемпионате Европы—1988. В 1988 году национальная команда дошла до финала .

В 1995 году прославленный спортсмен начал тренерскую карьеру. Работал в киевских ЦСКА и «Динамо».