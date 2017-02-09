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Певица Мадонна разместила фотографии удочеренных ею близнецов из Малави

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Москва
08:06 9 Февраля 2017
дети, усыновление, мадонна, африка, певица, сша
Автор: Sibnovosti.ru
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Об окончании процедуры удочерения Мадонна написала в своем Instagram: «Я могу официально подтвердить, я закончила процесс удочерения сестер-близнецов из Малави, и я очень счастлива, что теперь они являются частью нашей семьи».

Певица выразила благодарность всем тем, кто помог ей в удочерении. Она также попросила журналистов уважать их с детьми частную жизнь в течение «этого переходного времени».

«Спасибо также моим друзьям, семье и моей очень большой команде за всю вашу поддержку и любовь», — отметила Мадонна.

Некоторое время назад появилась информация, что Мадонне разрешили усыновить еще двух детей из Малави.

В 2008 году американская певица усыновила Дэвида Банду, а через год удочерила Мерси Джеймс. Оба ребенка родились в Малави. Также у певицы есть дочь Лурдес Леон и сын Рокко Ричи.

Малави находится в Восточной Африке, государство граничит на юге и юго-востоке с Мозамбиком, на западе — с Замбией, на севере — с Танзанией. 

Фото из instagram.com/madonna

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