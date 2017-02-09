Туристические компании больше не планируют предоставлять путешественникам горящие путевки

Чтобы минимизировать риски в кризис, туристические операторы практически полностью отказались от продажи горящих туров. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ», ссылаясь на опрошенных участников рынка.

Российские туроператоры отмечают, что путевки, которые были куплены путешественниками за менее чем неделю до вылета со значительной скидкой, уже исчезли с рынка за два года кризиса.

Как отмечает глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, в 2014 году, в то время, когда сегмент достиг пика, на горящие путевки приходилось 15-20% продаж. Сейчас речь идет о 3-5% туров. Представители туриндустрии заявили изданию, что цены на путевки за несколько дней до вылета часто оказываются выше, а не ниже, чем при покупке заблаговременно.

«Теперь операторы чаще используют в пакетных предложениях регулярную перевозку, предпочитают не выкупать сразу значительные блоки мест в отелях и отказываются от необоснованного демпинга для повышения клиентской базы», — отметил в интервью газете представитель компании «ОнлайнТур» Игорь Блинов.