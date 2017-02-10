Москву включили в список финалистов премии форума «умных» городов мира

По мнению экспертов, московские технопарки и технополисы, система образования, а также вторая в мире по числу точек доступа сеть Wi-Fi достойны финала спецфорума «умных» городов. Специалисты форума особо отметили общественные референдумы и голосования, а также транспортную реформу, сообщает агентство ТАСС.



В топ-список финалистов попали города Австралии, Канады, Тайваня — от каждой страны по два города —, и российская столица.

В пятницу, 10 февраля, на сайте московского правительства сообщили, что российский город впервые за 14 лет в вошел в «семерку» «умных» городов и районов мира. Кто получит премию и звание самого «умного» города, объявят в июне.

Города и отдельные районы мегаполисов оценивают по нескольким критериям — уровню доступа в интернет, доступности высшего образования, политике поощрения стартапов, интерактивности городских порталов и другим параметрам.

«Международные эксперты отметили столичные технопарки и технополисы, систему образования, объединяющую школы, колледжи, университеты и исследовательские институты, вторую в мире по числу точек доступа сеть Wi-Fi, систему общественных референдумов и голосований, а также транспортную реформу», — сообщают в московской мэрии.

Премию форума «умных» городов присуждают с 2002 года. Ее получали голландский Эйндховен, шведский Стокгольм, Сингапур, американский Нью-Йорк, южнокорейский Сеул, шотландский Глазго, канадский Торонто.