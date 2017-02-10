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В России определен лучший воздушный порт

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Москва
10:25 10 Февраля 2017
санкт-петербург, аэропорт, пассажиры, лучший, премия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Воздушный порт Пулково из Санкт-Петербурга назван лучшим в номинации «Воздушные Ворота России». Аэропорт признан лучшей воздушной гаванью страны по мнению пассажиров. Информация об этом опубликована на официальной странице Пулково в соцсети Facebook.

Главный приз получает российский аэропорт, за который в течение многих месяцев голосовали путешественники. Сообщается, что Пулково был признан лучшим среди крупнейших аэропортов России — с пассажиропотоком более 10 миллионов человек в год.

В конце прошлого года воздушный порт северной столицы был включен в топ-3 аэропортов России по версии Skyscanner, также весной 2016-го эксперты Airport Service Quality назвали его одним из лучших в Европе.

Пулково называют одним из самых современных отечественных аэропортов. Пассажиропоток в год превышает 13 млн человек. С февраля 2015-го пассажиров обслуживает новый централизованный терминал. Его разрабатывала компания Grimshaw Architects, известная, в частности, проектами железнодорожных станций в Амстердаме и Лондоне.

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