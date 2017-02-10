Бывший генсек ООН может преподавать в Гарвардском университете

Бывший генеральный секретарь Организации объединенных наций в прошлом году получил приглашение преподавать в Гарвардском университете США. Пан Ги Мун сейчас рассматривает предложение, сообщает южнокорейское агентство Рёнхап.

В должности генсека ООН Пан Ги Мун работал в течение десяти лет. В конце декабря он вернулся в Южную Корею и, как ожидалось, должен был выставить свою кандидатуру на пост президента страны. Но через некоторое время появилась информация, что он отказывается от таких планов.

«Поскольку предложение со стороны Гарвардского университета получено, оно рассматривается», — приводит агентство слова не названного по имени источника из окружения Пан Ги Муна. Отмечается, что решение будет принято после 16 февраля.