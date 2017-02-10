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В России вышли в свет почтовые марки в честь погибшего посла Андрея Карлова

Главная Общество
Москва
12:16 10 Февраля 2017
посол, герои, гибель, турция, память, россия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Марка из серии о героях России посвящена отечественному послу в Турции Андрею Карлову. В почтовое отделение марки поступили в пятницу, 10 февраля.

«Мы благодарны Минкомсвязи и «Почте России», Госсзнаку за то, что ко Дню дипломатического работника удалось сделать такую большую работу», — рассказал генеральный директор МИД России Юрий Вязалов журналистам на церемонии гашения марки на Моспочтамте.

Сотрудник министерства иностранных дел сообщил, что конверт с гашением новой марки будет храниться в музее дипломатического ведомства.

В церемонии участвовали вдова Андрея Карлова Марина и глава «Почты России» Дмитрий Страшнов.

На памятной марке размещен портрет Карлова и медаль «Золотая Звезда». Серия выпущена тиражом 135 тысяч экземпляров.

Нападение на Андрея Карлова 19 декабря в Анкаре совершил 22-летний турецкий полицейский. Российский посол погиб на открытии фотовыставки. Он убил Карлова несколькими выстрелами из пистолета, далее он выкрикнул несколько обвинений в адрес России, касательно политики в Сирии.

Послу Андрею Карлову посмертно присвоено звание Героя России.

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