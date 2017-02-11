Безымянным островам Курильской гряды дали имена

Пять островов Курильской гряды, до недавнего времени бывшие без имен, получили названия, сообщает агентство ТАСС. Документ, в котором дано распоряжение присвоить имена безымянным островам Курильской гряды, подписал глава кабмина Дмитрий Медведев.

«В соответствии с федеральным законом «О наименовании географических объектов» и на основании предложений Сахалинской областной думы, а также для увековечения памяти генерал-лейтенанта Деревянко К.Н., генерал-лейтенанта Гнечко А.Р., государственного деятеля, дипломата Громыко А.А., государственного деятеля, губернатора Фархутдинова И.П. и капитана дальнего плавания Щетининой А.И. присвоить наименования географическим объектам, расположенным на территории Сахалинской области», — сказано в официальном сообщении российского правительства.

Сообщается, что назвать острова в честь государственных деятелей прошлого, предложили и подготовили проект в Сахалинском отделении Русского географического общества.