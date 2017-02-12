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В Бурятии эвакуировали пострадавшего из-за снежной лавины туриста

Главная Общество
Москва
08:52 12 Февраля 2017
бурятия, пострадавшие, лавина, снег, туристы, спасатели
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Сотрудникам МЧС удалось эвакуировать туриста, пострадавшего из-за схода лавины в горах Бурятии. Информация об этом опубликована на сайте регионального управления МЧС России.

«В 01.50 по местному времени в воскресенье, 12 февраля, спасатели оказали необходимую помощь пострадавшему и эвакуировали с горы. Пострадавший передан родственникам. Спасательные работы завершены», — сказано в официальном сообщении ведомства.

Некоторое время назад стало известно, что в Бурятии группа туристов попала под лавину. Спасатели также отметили, что из шести попавших под снежную лавину пострадал один турист.

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