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У Исаакиевского собора в Петербурге прошел крестный ход

Главная Общество
Москва
14:52 12 Февраля 2017
православие, местные, акция, протест, санкт-петербург, передача, жители
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Крестный ход вокруг Исаакиевского собора, прошел в поддержку передачи здания Исаакия Русской православной церкви. Об этом с места события сообщает корреспондент агентства «Интерфакс».

В 10:30 в воскресенье, 12 февраля, в соборе началась божественная литургия. Через некоторое время люди выстроились в колонну и с хоругвями прошли крестным ходом вокруг Исаакиевского собора. Крестный ход прошел без инцидентов.

В 13:00 противники передачи собора Русской православной церкви начали акцию у стен Исаакия. По данным информационного агентства, депутат Заксобрания Борис Вишневский сообщил, что акция пройдет в формате встречи с избирателями. Он отметил, что в программу встречи также входит акция «Синее кольцо». Противники передачи собора планируют встать вокруг Исаакиевского с синими ленточками.

28 января на Марсовом поле уже состоялась акция против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви. Туда пришли около 2 тысяч человек. 

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