Команда «Евровидения-2017» в Киеве прекращает свою работу

Занимавшиеся подготовкой «Евровидения-2017» в Киеве прекращают свою работу. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на портал «Страна.ua».

«В декабре после обеспечения нашей командой подтверждения от ЕВС (Европейский вещательный союз) о том, что «Евровидение-2017» действительно состоится в Киеве, у нас забрали наши полномочия, назначив нового фактического руководителя конкурса в Украине, которого наделили полным контролем всех аспектов «Евровидения» в Украине», — сказано в заявлении.

Участники команды по подготовке заявили, что такое назначение и связанные с ним действия блокируют деятельность по подготовке конкурса на два месяца. Специалисты пытались провести переговоры с руководством Национальной общественной телерадиокомпании Украины, руководством Госкомтелерадио, представителями кабмина.

«Предложенная нам новая структура управления конкурсом, отсутствие прозрачности при принятии решений по ключевым направлениям работы, отсутствие юридических обязательств перед привлеченными к работе над конкурсом специалистами, срыв сроков проведения тендеров, — все это, на наш взгляд, мешает качественной и своевременной подготовке к проведению конкурса в Украине», — заявили представители команды по подготовке конкурса.

Музыкальный конкурс «Евровидение-2017» пройдет в Киеве. Полуфиналы назначены на 9 мая и 11 мая, финал — на 13 мая.