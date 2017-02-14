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В России призывники не будут служить на боевых кораблях и подлодках

Главная Общество
Москва
05:33 14 Февраля 2017
военные, призыв, служба, море, контракт, флот
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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С этого года все должности на суднах будут комплектоваться только из тех, кто проходит военную службу по контракту, уточняет газета.

Российских призывников больше не будут привлекать на службу на боевых кораблях и подводных лодках Северного флота, сообщили «Известиям» в штабе Северного флота.

Отмечается, что призывники будут проходить службу только в сухопутных воинских частях. Также призывники войдут в состав наземного персонала авиационных эскадрилий и полков, а также дивизий противовоздушной обороны.

Комплектование контрактниками экипажей кораблей стартовало еще при предыдущем министре обороны, сообщил изданию экс-замглавкома Военно-морского флота адмирал Игорь Касатонов. Он отметил, что при Сергее Шойгу этот показатель достиг 100%. «На флоте сегодня создали не только систему привлечения контрактников, но и систему стимулирования, чтобы они как можно дольше выполняли свои обязанности в составах экипажей кораблей и подводных лодок. Я говорю о надбавках к денежному довольствию, возможности получения бесплатного высшего образования и собственной квартиры», — приводят слова адмирала «Известия».

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