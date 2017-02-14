Составлен топ-10 лучших российских бутик-отелей

Туристический сервис TripAdvisor составил топ-10 лучших бутик-отелей России, информация об этом опубликована на портале.

На первой строчке рейтинга Travelers' Choice—2017 находится заведение Alexander House в Санкт-Петербурге. В отеле туристы могут остановиться в стандартных номерах и люксах, оформленных в разных стилях.

На втором месте находится отель «Дворец Трезини», тоже из Санкт-Петербурга.

На третьем месте еще одна петербургская гостиница «Аркадия». На четвертом — отель «Светлый терем» в Суздале, Владимирская область, на пятой— «Братья Карамазовы» из северной столицы.

В десятку лучших бутик-отелей вошли санкт-петербургская «Традиция», казанский «Бон Ами», московский «Де Пари», иркутская гостиница Sayen и тюменский Green House.

В топ-25 лучших бутик-отелей мира и в европейский список заведения из России не вошли. Бутик-отель является небольшим заведением, в который включено от 10 до 100 номеров с уникальным оформлением помещений.

Накануне, 13 февраля, TripAdvisor назвал лучшей мини-гостиницей России «Остров-Парк» под Псковом. В общемировом рейтинге Travelers' Choice—2017 лидерство присудили британскому заведению Bindon Bottom B&B.

Во время формирования рейтинга Travelers’ Choice учитываются отзывы путешественников на сайте TripAdvisor, а также количество этих комментариев.