14 февраля
Россия
58.06
 
€ 61.77
18+
Sibnovosti.ru
федеральные новости
...

Составлен топ-10 лучших российских бутик-отелей

Главная Общество
Москва
06:24 14 Февраля 2017
санкт-петербург, гости, сервис, туристы, отзыв
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Туристический сервис TripAdvisor составил топ-10 лучших бутик-отелей России, информация об этом опубликована на портале.

На первой строчке рейтинга Travelers' Choice—2017 находится заведение Alexander House в Санкт-Петербурге. В отеле туристы могут остановиться в стандартных номерах и люксах, оформленных в разных стилях.

На втором месте находится отель «Дворец Трезини», тоже из Санкт-Петербурга.

На третьем месте еще одна петербургская гостиница «Аркадия». На четвертом — отель «Светлый терем» в Суздале, Владимирская область, на пятой— «Братья Карамазовы» из северной столицы.

В десятку лучших бутик-отелей вошли санкт-петербургская «Традиция», казанский «Бон Ами», московский «Де Пари», иркутская гостиница Sayen и тюменский Green House.

В топ-25 лучших бутик-отелей мира и в европейский список заведения из России не вошли. Бутик-отель является небольшим заведением, в который включено от 10 до 100 номеров с уникальным оформлением помещений.

Накануне, 13 февраля, TripAdvisor назвал лучшей мини-гостиницей России «Остров-Парк» под Псковом. В общемировом рейтинге Travelers' Choice—2017 лидерство присудили британскому заведению Bindon Bottom B&B.

Во время формирования рейтинга Travelers’ Choice учитываются отзывы путешественников на сайте TripAdvisor, а также количество этих комментариев.

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий

Общество

Новости Москвы: В России призывники не будут служить на боевых кораблях и подлодках

В России призывники не будут служить на боевых кораблях и подлодках

14.02.2017
Россия

Об этом сообщает издание «Известия»

Новости Москвы: Команда «Евровидения-2017» в Киеве прекращает свою работу

Команда «Евровидения-2017» в Киеве прекращает свою работу

14.02.2017
Россия

Коллектив лишили права организовывать музыкальный конкурс в украинской столице

Новости Москвы: У Исаакиевского собора в Петербурге прошел крестный ход

У Исаакиевского собора в Петербурге прошел крестный ход

12.02.2017
Россия

Верующие собрались, чтобы поддержать передачу собора Русской православной церкви

Новости Москвы: В Бурятии эвакуировали пострадавшего из-за снежной лавины туриста

В Бурятии эвакуировали пострадавшего из-за снежной лавины туриста

12.02.2017
Россия

Эвакуацию путешественника проводили спасатели

Новости Москвы: Безымянным островам Курильской гряды дали имена

Безымянным островам Курильской гряды дали имена

11.02.2017
Россия

Без имен до недавнего времени оставались пять Курильских островов

Новости Москвы: В России вышли в свет почтовые марки в честь погибшего посла Андрея Карлова

В России вышли в свет почтовые марки в честь погибшего посла Андрея Карлова

10.02.2017
Россия

Марки выпущены в рамках серии «Герои Российской Федерации»

Новости Москвы: Бывший генсек ООН может преподавать в Гарвардском университете

Бывший генсек ООН может преподавать в Гарвардском университете

10.02.2017
Россия

Сейчас Пан Ги Мун находится в Нью-Йорке

Новости Москвы: В России определен лучший воздушный порт

В России определен лучший воздушный порт

10.02.2017
Россия

Название аэропорта назвали пассажиры

Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.