Во Владикавказе с проката сняли голливудский фильм «На пятьдесят оттенков темнее»

Картина эротического содержания, снятая в Голливуде, «На пятьдесят оттенков темнее» больше не будет выходить в широкий прокат во Владикавказе, сообщает РИА «Новости».

«Картина четыре дня была в прокате, потом поступило официальное письмо о том, что фильм необходимо снять», — сообщил представитель кинотеатра «Столичный». Он также отметил, что фильм показывают во всех регионах Северного Кавказа, кроме столицы республики Северная Осетия—Алания.

В сообщении на странице кинотеатра в социальных сетях опубликована информация, что фильм убрали с проката, так как он не укладывается в сознании осетинского народа и противоречит культуре многонациональной Осетии. Также на показ фильма в кинотеатрах жаловались местные жители.

В кинотеатре «Дружба» в Северной Осетии рассказали, что в республике эту картину запрещают. Ее также сняли с широкого проката.

В Моздоке билеты на ленту продаются. В Чечне «На пятьдесят оттенков темнее» можно посмотреть в кинотеатре в одном из торговых центров. В Махачкале из пяти кинотеатров фильм демонстрируется лишь в одном.

В 2015 году кинотеатры Чечни, Ингушетии, Северной Осетии и Дагестана не стали транслировать фильм «Пятьдесят оттенков серого». Тогда в республиках сообщили, что содержание картины не соответствует ценностям ислама и менталитету граждан.

Некоторое время назад сообщалось, что в российской киноиндустрии фильм «На пятьдесят оттенков темнее» стал лидером проката.