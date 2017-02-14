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Модель Викторию Одинцову подвергли критике за экстремальную фотосессию на крыше небоскреба в Дубае

Главная Общество
Москва
12:58 14 Февраля 2017
санкт-петербург, небоскреб, опасность, фотография, модель, дубай
Автор: Sibnovosti.ru
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Популярная модель из Санкт-Петербурга Виктория Одинцова подверглась критике за фотосессию, устроенную на крыше одного из небоскребов в Дубае.

Видео за одну неделю посмотрели более 340 тысяч раз. На нем запечетлена экстремальная фотосессия. Чтобы сделать необычные фото для Instagram, Виктория Одинцова из Петербурга рисковала жизнью. Она без страховки висела на высоте в несколько сотен метров. «До сих пор не могу поверить, что я это сделала. Каждый раз при просмотре потеют ладони», — написала модель.

В комментариях под видео на странице девушки пользователи соцсети осудили модель за опасную фотосессию и бессмысленный риск. «Это же надо так не ценить свою жизнь. Я бы на месте твоих родителей и тебя, и бородатого подзатыльниками накормил», — написал один из посетителей ее страницы.

«Долбанутые люди. Все ради лайков», — написал другой.

В конце августа прошлого года британское издание The Independent назвало 23-летнюю россиянку Ангелину Николау автором самых опасных в мире селфи. Ради фотографий девушка забирается на крыши домов, на мосты и небоскребы.

Фото и видео из Instagram Виктории Одинцовой

Full video (link in bio)! @a_mavrin #MAVRINmodels #MAVRIN #VikiOdintcova #Dubai

Публикация от Viki Odintcova (@viki_odintcova)

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