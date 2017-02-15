Процесс передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви будет идти в течение шесть лет

Передача Исаакиевского собора Русской православной церкви, согласно закону, займет шесть лет. Об этом журналистам во вторник, 14 февраля, сообщил председатель комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин

«Хотел бы отметить, что на сегодняшний день механизм по передаче Исаакиевского собора РПЦ не запущен, так как не выполнены формальные требования законодательства, а именно: (не передано — «Интерфакс») заявления со стороны религиозной организации с такой просьбой. Более того, речь не идет о переходе в собственность РПЦ. Вопрос стоит лишь о передаче в безвозмездное пользование», — сказал Станислав Говорухин после рабочего совещания, посвященного правовым аспектам передачи собора РПЦ, сообщает агентство «Интерфакс».

Говорухин заявил, что речь не идет о том, что собор передадут уже завтра. Однако члены комитета и музейное сообщество беспокоятся режимом сохранности и безопасности музейных ценностей, а также прозрачностью самой процедуры принятия решения и процесса передачи.

Председатель комитета Госдумы по культуре сообщил, что в то же время комитет и сообщество понимают, что «музей должен работать при церкви, а не богослужения должны вестись при музее».

10 января стало известно, что власти Петербурга передают Исаакиевский собор Русской православной церкви. При этом уточняется, что у собора сохранят функцию музея. При этом в 2015 году Смольный ответил отказом на аналогичные требования РПЦ, сославшись на экономические соображения.